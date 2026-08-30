State Department Revokes Visa Of Iraqi National On FBI Terror Watchlist Authored by Kimberly Hayek via The Epoch Times, The State Department has revoked the visa of an Iraqi national who was placed on the FBI's Terror Watchlist, ending her ability to enter the United States years after she received a high-profile award from the Biden administration.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым