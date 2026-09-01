Сергей Меняйло возложил цветы у мемориала в Беслане

В Северной Осетии началась вахта памяти по жертвам теракта в Беслане. Сергей Меняйло возложил цветы к мемориалу в школе №1, где более 1000 заложников были удержаны 1 сентября 2004 года.
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