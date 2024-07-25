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Вакцина от туберкулеза может появиться в России в 2025 году

Вакцина от туберкулеза может появиться в России в 2025 году

Ожидается, что вакцина против туберкулеза появится в России уже в середине 2025 года. Об этом на форуме "Здоровое общество" рассказал директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Вакцина от туберкулёза уже давно в действии с советских времён!!!
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