Oppo тестирует Find X8 Ultra: тонкий корпус, большая батарея и улучшенный экран

OPPO продолжает демонстрировать свой новый флагманский смартфон под названием Find X8 Ultra. Инженеры компании заявили, что устройство станет заметно тоньше, чем его предшественник, Find X7 Ultra, и получит более мощный аккумулятор емкостью 5000 мАч.
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