Новоуренгоец, имеющий зависимость от психоактивных веществ, лишился прав

Прокуратура Нового Уренгоя обнаружила, что один из жителей газовой столицы России, находясь на учёте у врача-психиатра с диагнозом «синдром зависимости от нескольких психоактивных веществ 2 стадии», имеет водительское удостоверение.
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