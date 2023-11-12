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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Новоуренгоец, имеющий зависимость от психоактивных веществ, лишился прав

Новоуренгоец, имеющий зависимость от психоактивных веществ, лишился прав

Прокуратура Нового Уренгоя обнаружила, что один из жителей газовой столицы России, находясь на учёте у врача-психиатра с диагнозом «синдром зависимости от нескольких психоактивных веществ 2 стадии», имеет водительское удостоверение.

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