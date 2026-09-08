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Рязанские новости

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В Рязани стартует матч Кубка России «Рязань» – «Спартак»

В Рязани стартует матч Кубка России «Рязань» – «Спартак»

Игра начнется в 17:00, составы команд уже известны.В Рязани начинается матч четвертого раунда Кубка России, в котором встречаются местная "Рязань" и костромской "Спартак".

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