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Yandex станет Яндексом. Компания продаст российские активы

Yandex станет Яндексом. Компания продаст российские активы

Совет директоров Yandex N.V. обсудит продажу российских активовТехнологическая компания Yandex N.V. рассматривает условия продажи всех российских активов и будет подвергнута существенной реструктуризации.

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