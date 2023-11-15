Yandex станет Яндексом. Компания продаст российские активы

Совет директоров Yandex N.V. обсудит продажу российских активовТехнологическая компания Yandex N.V. рассматривает условия продажи всех российских активов и будет подвергнута существенной реструктуризации.
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