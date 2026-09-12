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«Я сказала «да»!» Анна Семенович похвасталась роскошным бриллиантовым кольцом

«Я сказала «да»!» Анна Семенович похвасталась роскошным бриллиантовым кольцом

Певица несколько лет ждала предложения руки и сердца от своего возлюбленного. Анна Семенович выходит замуж соцсетиНесколько лет Анна Семенович состояла в отношениях с предпринимателем Денисом Шреером, и вот их роман перешел на новую ступень.

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