«Я сказала «да»!» Анна Семенович похвасталась роскошным бриллиантовым кольцом

Певица несколько лет ждала предложения руки и сердца от своего возлюбленного. Анна Семенович выходит замуж соцсетиНесколько лет Анна Семенович состояла в отношениях с предпринимателем Денисом Шреером, и вот их роман перешел на новую ступень.
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