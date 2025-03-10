На юге РФ прогнозируется температура плюс 21-25 градусов

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Температура на юге европейской части России со среды и до конца недели составит плюс 21-25 градусов, в регионах устанавливается антициклонический режим погоды, при котором осадков не ожидается.
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