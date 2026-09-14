Аэропорт Сочи работает по факту

Воздушная гавань возобновила работу после ночных ограничений, но рейсы массово задерживаются. Международный аэропорт Сочи в понедельник, 14 сентября, возобновил приём и выпуск воздушных судов после временных ограничений, вводившихся минувшей ночью.
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