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Российские космонавты МКС поздравили соотечественников с Днем России

Российские космонавты МКС поздравили соотечественников с Днем России

Космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев в видеоролике поздравили соотечественников с Днем России с борта Международной космической станции (МКС).

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