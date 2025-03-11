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Керчанка украла на маркетплейсе вещи на 100 тысяч рублей

Керчанка украла на маркетплейсе вещи на 100 тысяч рублей

Вторник, 11 марта. «Крым 24».Жительница Керчи пойдёт под суд за кражу вещей на маркетплейсе. Общая сумма всех похищенных товаров составила 102 тысячи рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

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