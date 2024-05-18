Газета «Культура»
ГлавнаяБлогО нас
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета «Культура»

199 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Зарубкин
    Дебилы хотят сделать себе подобных.Детства чистые гл...
  • Андрей Зарубкин
    Я с трудом осилил половину эпохального романа Пастернака "Доктор Живаго". Написано коряво. Не интересно. Нобелевские ...В театре «Мастерс...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Дерьмо, а не фильмы...Фильм «Ёлки 12» в...

Качества российского кино кратно выросло — Андрей Малышев

Качества российского кино кратно выросло — Андрей Малышев

Качество российского кино, несмотря на санкции Запада, кратно выросло, кинозалы полны зрителей, сообщил замминистра культуры России Андрей Малышев в кулуарах Международной конференции министров культуры, посвященной 300-летнему юбилею туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх