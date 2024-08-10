Олень, прям, золотые рога, - а на кой ляд нам это надо было?) По истории вопроса - 26 февраля 2022 года: "Председатель объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил законодателям, что Киев может пасть в течение 72 часов, если произойдёт полномасштабное вторжение России в Украину" - сообщили Fox News.
Легенда о "Киеве за 3 дня"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктория Чуланова
Мы все думали , что сможем взять Киев за 3 дня . Даже несмотря на то , что высшее руководство - воры и взяточники . Но почему-то вернулись , напрасно загубив цвет наших десантников .
Ответить
2 час.
Спас Всея Руси
Все идет согласно плана. Почти. Точнее, другими средствами.
Ответить
2 час.
Людмила Свириденко
Хороший вопрос задал кто-то, ой, хороший: почему за три года демилитаризации и денацификации Украины страдают территории России?
Ответить
59 мин.
Свежие комментарии