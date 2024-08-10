Легенда о "Киеве за 3 дня"

Олень, прям, золотые рога, - а на кой ляд нам это надо было?) По истории вопроса - 26 февраля 2022 года: "Председатель объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил законодателям, что Киев может пасть в течение 72 часов, если произойдёт полномасштабное вторжение России в Украину" - сообщили Fox News.