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Легенда о "Киеве за 3 дня"

Легенда о "Киеве за 3 дня"

  Олень, прям, золотые рога, - а на кой ляд нам это надо было?) По истории вопроса - 26 февраля 2022 года: "Председатель объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил законодателям, что Киев может пасть в течение 72 часов, если произойдёт полномасштабное вторжение России в Украину" - сообщили Fox News.

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Комментарии
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Виктория Чуланова
Мы все думали , что сможем взять Киев за 3 дня . Даже несмотря на то , что высшее руководство - воры и взяточники . Но почему-то вернулись , напрасно загубив цвет наших десантников .
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2 час.
Спас Всея Руси
Все идет согласно плана. Почти. Точнее, другими средствами.
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2 час.
Людмила Свириденко
Хороший вопрос задал кто-то, ой, хороший: почему за три года демилитаризации и денацификации Украины страдают территории России?
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59 мин.

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