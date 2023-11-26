Ротару пригласили в Москву на тайный корпоратив олигархов

Недавно стало известно, что состоятельные обитатели Рублевки и иных солидных мест обитания столицы вовсе не готовы заказывать выступление примадонны, особенно за установленный ценник в 46 миллионов рублей.
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