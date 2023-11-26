Утро.ru
ГлавнаяПолитикаЭкономикаЖизньПроисшествияНаукаКультураВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Утро.ru

72 043 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Ура! Открытым пидорам не место в нашем телевизоре!"Говорящая голова...
  • Светлана Грушкина
    Может я тупая, не понимаю ни хрена в высоком исскустве, но фильмы Э Рязанова я смотрю с удовольствием в год по нескол..."Это не кино": Ми...
  • Наталья
    Уважаю Соседова!! Не место ему в этом ТВ- гадюшнике!! Сейчас  работать на ТВ - так себе "удовольствие".."Говорящая голова...

Ротару пригласили в Москву на тайный корпоратив олигархов

Ротару пригласили в Москву на тайный корпоратив олигархов

Недавно стало известно, что состоятельные обитатели Рублевки и иных солидных мест обитания столицы вовсе не готовы заказывать выступление примадонны, особенно за установленный ценник в 46 миллионов рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛС
Лидия Санникова
Деградированная Рублевка. Им плевать. что семейка Ротарь активно помогала АТО убивать мирных жителей Донбасса... А затем хвалились этим в интернете. Фуууууууу, мерзость.
Ответить
3 н.

Картина дня

наверх