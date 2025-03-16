Теннисистка Пивоварова: Андреевой будет очень сложно в финале Индиан-Уэллса

Исход финального матча турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе между россиянкой Миррой Андреевой и первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко будет зависеть от того, с каким настроем к этой игре подойдет Соболенко.
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