Минобороны России показало работу военных медиков на Ореховском направлении

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы медицинской группы мотострелкового полка группировки войск «Днепр» при эвакуации раненого военнослужащего с линии боевого соприкосновения и оказания первой врачебной помощи в медицинском пункте мотострелкового полка на Ореховском направлении в Запорожской области.
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