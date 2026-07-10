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Минобороны России показало работу военных медиков на Ореховском направлении

Минобороны России показало работу военных медиков на Ореховском направлении

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы медицинской группы мотострелкового полка группировки войск «Днепр» при эвакуации раненого военнослужащего с линии боевого соприкосновения и оказания первой врачебной помощи в медицинском пункте мотострелкового полка на Ореховском направлении в Запорожской области.

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