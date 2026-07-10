Минобороны России показало работу военных медиков на Ореховском направлении

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы медицинской группы мотострелкового полка группировки войск «Днепр» при эвакуации раненого военнослужащего с линии боевого соприкосновения и оказания первой врачебной помощи в медицинском пункте мотострелкового полка на Ореховском направлении в Запорожской области.