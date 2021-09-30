Секретный рецепт моей бабушки "Рикотта и шоколадный торт"пальчики оближешь(пробуйте)

428 Калорий на порцию Сложность: Легкая Подготовка: 20 мин. Приготовление: 30 мин. Дозы для: 8 человек Стоимость: низкая Примечание (+ время, чтобы слить рикотту, если необходимо) ПРЕЗЕНТАЦИЯ Рикотта, белое облако мягкости, является одним из наиболее часто используемых сыров на кухне, особенно когда речь идет о приготовлении десертов! Чаще всего в кондитерском деле его используют в качестве начинки для канноли или тартов, но сегодня мы решили использовать его непосредственно в тесте для приготовления рикотты и шоколадного пирога.