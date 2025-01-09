СБ

Слава Белый

Надо вывезти посольство из наглии с пиндосией и рекомендовать на уровне МИД о желательности покинуть российским гражданам наглию в течении недели, а пиндосию в течении месяца. Типа кто не спрятался, мы не виноваты.