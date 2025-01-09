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Sohu: выгнать русских из Совбеза — Британия хочет устроить России неприятности в ООН

Sohu: выгнать русских из Совбеза — Британия хочет устроить России неприятности в ООН

Британия хочет устроить России серьезные неприятности в ООН. Такими данными поделились китайские журналисты.

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Комментарии
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СБ
Слава Белый
Надо вывезти посольство из наглии с пиндосией и рекомендовать на уровне МИД о желательности покинуть российским гражданам наглию в течении недели, а пиндосию в течении месяца. Типа кто не спрятался, мы не виноваты.
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9 час.
Sergiy Che
...После праздников диванные &quot;стратеги&quot; типа Шуры Жигилия особенно воинственны (правда почему то вместо окопов лезут воевать в интернетик...))
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8 час.
Валерий Шогин
к сожалению, это можно сделать легко опосредованно - лишить виз и не давать новых. Будешь членом без доступа
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1 час.

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