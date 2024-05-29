Ректор АлтГУ пообещал построить в Барнауле новый кампус мирового уровня

Такое заявление Сергей Бочаров сделал во время выборов руководителя вуза Ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров пообещал построить в ближайшие годы в Барнауле кампус мирового уровня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии