Мэр Нью-Йорка: криптовалюта станет частью школьного обучения

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил, что в школах города начнется обучение криптовалютам. Это заявление прозвучало на конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе и подчеркивает важность образовательных инициатив в современном цифровом мире.
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