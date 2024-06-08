Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Россия выплатит членский взнос в антироссийское WADA: «Продолжаем взаимодействие»

Россия выплатит членский взнос в антироссийское WADA: «Продолжаем взаимодействие»

Вы будете смеяться, но Российская Федерация действительно выплатит членский взнос в изощрённо русофобское Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и продолжит с ним работать.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Наше &quot;взаимодействие&quot; в том, что Россия обильно оплачивает НАШЕ ВЫДАВЛИВАНИЕ ИЗ МИРОВОГО СПОРТА ?????!!!!!
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14 час.
Natalia Ivanova
А ЧЁ только миллион долларов? Возьмите вообще на содержание эту всю ВАДУ. ХУДСПА!
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14 час.
Gennady Sokolovsky
В чём-то ты прав.
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14 час.

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