Военное обозрение

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Экс-советник офиса президента Украины призвал не спешить с заявлениями о гибели командующего Черноморским флотом РФ

Экс-советник офиса президента Украины призвал не спешить с заявлениями о гибели командующего Черноморским флотом РФ

Командующего Черноморским флотом России адмирала Виктора Соколова не стоит преждевременно объявлять погибшим, чтобы затем не «сесть в лужу».

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