Пресса Польши: Всё больше поляков хотят покинуть страну, боясь за свою безопасность

Нахождение по соседству с охваченной войной Украиной тревожит всё больше граждан Польши, которые раздумывают о том, чтобы покинуть страну, пишет польская газета «Речь Посполита».
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