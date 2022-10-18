Военное обозрение

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Пресса Польши: Всё больше поляков хотят покинуть страну, боясь за свою безопасность

Пресса Польши: Всё больше поляков хотят покинуть страну, боясь за свою безопасность

Нахождение по соседству с охваченной войной Украиной тревожит всё больше граждан Польши, которые раздумывают о том, чтобы покинуть страну, пишет польская газета «Речь Посполита».

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