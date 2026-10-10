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Аргументы недели

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Клетчатка и сон: как пищевые волокна влияют на качество ночного отдыха

Клетчатка и сон: как пищевые волокна влияют на качество ночного отдыха

Учёные всё чаще говорят о том, что качество сна зависит не только от режима и стресса, но и от того, что мы едим.

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