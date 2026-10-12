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Татар-информ

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20-летний водитель Mazda влетел в столб в РТ, его 19-летний пассажир погиб

20-летний водитель Mazda влетел в столб в РТ, его 19-летний пассажир погиб

Пассажир легковушки погиб в Чистополе в результате ДТП Фото: © Госавтоинспекция Татарстана Страшное ДТП произошло в Чистополе.

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