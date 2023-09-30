Спасти Америку

Т Татьяна Вот как-то тема не цепляет. Там сейчас природа показывает, кто есть кто в этом мире, а как говорится "супротив природы не попрешь!"

В Валерий И чем она цепляет-наводнение в Нью-Йорке,так это Собянин виноват,не предусмотрел ливнёвки.