Дисклеймер: Ниженаписанное – это такое мыслеупражнение. Никто на самом деле спасать США не собирается.
Спасти Америку
Комментарии
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Т
Татьяна
Вот как-то тема не цепляет. Там сейчас природа показывает, кто есть кто в этом мире, а как говорится "супротив природы не попрешь!"
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8 час.
В
Валерий
И чем она цепляет-наводнение в Нью-Йорке,так это Собянин виноват,не предусмотрел ливнёвки.
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7 час.
Одиссей
Рождерс, конечно, стебется, а вот ВСЕРЬЕЗ специалисты рассматривают сценарий гиперинфляции. Ну, кто помнит наши 90е - тот понимает, о чем речь..
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5 час.
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