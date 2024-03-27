Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.
Французы не пришли
Комментарии
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Natalija Osminina
На этот раз, впервые, поспорю с Роджерсом- Украина в данном теракте в Крокусе ни при чем. Рылом они не вышли, разболтали бы, слили и продали бы информацию. И англики это знают. Что не отменяет "начала" СВО. Пришло время НАЧАТЬ. Людям может легче думать, что это справедливая ответка за гибель невинных.
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