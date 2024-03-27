Французы не пришли

Natalija Osminina

На этот раз, впервые, поспорю с Роджерсом- Украина в данном теракте в Крокусе ни при чем. Рылом они не вышли, разболтали бы, слили и продали бы информацию. И англики это знают. Что не отменяет "начала" СВО. Пришло время НАЧАТЬ. Людям может легче думать, что это справедливая ответка за гибель невинных.