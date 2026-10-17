OIL FUTURES SHOWING POSSIBLE ABC UP / GAS FUTURES DIVERGED Crude Oil Futures NYMEX:CL1! tbradfield We seem to be in Wave C (or possibly Wave 3) of oil's bullish rise.
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