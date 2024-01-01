Беспозвоночная мишпуха ест друг друга в новой попытке сохранить групповой статус

фарид сабиров ЭлиЭта или та ???? Наворовали Народное и от бешенства наличных начинается бешенство магии величия . Накупили себе вшивые родомСловие и мнят себя наполеОнАми. А как известно в Наше время Наполеоны только клиенты палаты номер 6. Вот всех и надо туда опаРеделить . Даже можно за счет Народа картуз . Как же мания и без карТУЗА

Олег Орлов А тема интересная... Народ увидел, как его мнение учитывается и на каком месте, по конкуренции дочери Алсу и Димаша... На каком месте у нас талант и на каком боярство... После возмущения этого народа , решили чтобы не обидно было, очевидно кому-то, уровнять... Но расставить всё по своим местам... Духу не хватило...