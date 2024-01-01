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Беспозвоночная мишпуха ест друг друга в новой попытке сохранить групповой статус

Беспозвоночная мишпуха ест друг друга в новой попытке сохранить групповой статус

Минутка династий. Поток этических санкций против кряклов — любителей дегенерации достиг такой плотности, что прифигевшие от хода пьесы мордорские ватники даже предположили, что ответственность за обнуление участников «голой вечеринки» лежит непосредственно на Терране: <…> СМИ написали, что фото- и видеоматериалы со светского мероприятия кто-то добрый просто показал Владимиру Владимировичу Путину, а Владимир Владимирович Путин просто спросил, что это такое, и просто попросил с этим разобраться.

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Комментарии
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фарид сабиров
ЭлиЭта или та ????  Наворовали Народное и от бешенства наличных начинается бешенство магии величия . Накупили себе вшивые родомСловие и мнят себя наполеОнАми. А как известно в Наше время Наполеоны только клиенты палаты номер 6. Вот всех и надо туда опаРеделить . Даже можно за счет Народа картуз . Как же мания и без карТУЗА
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3 час.
Олег Орлов
А тема интересная... Народ увидел, как его мнение учитывается и на каком месте, по конкуренции дочери Алсу и Димаша... На каком месте у нас талант и на каком боярство... После возмущения этого народа , решили чтобы не обидно было, очевидно кому-то, уровнять... Но расставить всё по своим местам... Духу не хватило...
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3 час.
ШКИПЕР
Автора я к сожалению не знаю , а вот &quot;какой-то продюсер Иншаков &quot; мне ,да думаю многим очень хорошо известен.
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2 час.

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