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PNAS: Железо оказалось ключевым элементом в эволюции жизни на Земле

PNAS: Железо оказалось ключевым элементом в эволюции жизни на Земле

Американские исследователи из Мичиганского университета, Калифорнийского технологического института и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе установили, что железо сыграло решающую роль в раннем развитии жизни на Земле.

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