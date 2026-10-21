‼️🇬🇧🇷🇺 «Путин не отступит»: британский бизнесмен Фарлей призвал Запад заключить сделку с Россией ▪️Фарлей заявил, что не видит сценария, при котором Запад сможет добиться победы над Россией, независимо от объёмов поставляемого Украине вооружения.