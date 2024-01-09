Зрители РЕН ТВ увидят сериал "Банда ЗИГ ЗАГ" 28 января

РЕН ТВ, KION По-настоящему громкая премьера уже совсем скоро ждёт зрителей РЕН ТВ. В честь знаменательной даты – 80-летия со дня освобождения блокадного Ленинграда наш телеканал покажет детективный сериал "Банда ЗИГ ЗАГ", снятый на ранее неизвестных исторических событиях.
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