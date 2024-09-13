«Несмотря на пять осколков, дальше пошел, потому что поставил цель»

Подразделения группировки «Центр» освобождают всё больше населенных пунктов на донецком направлении. Среди них — Мемрик, взятие которого усиливает охват пгт Украинск и позволяет нашим войскам закрепиться на трассе, ведущей к Селидово.
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