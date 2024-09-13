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«Несмотря на пять осколков, дальше пошел, потому что поставил цель»

«Несмотря на пять осколков, дальше пошел, потому что поставил цель»

Подразделения группировки «Центр» освобождают всё больше населенных пунктов на донецком направлении. Среди них — Мемрик, взятие которого усиливает охват пгт Украинск и позволяет нашим войскам закрепиться на трассе, ведущей к Селидово.

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