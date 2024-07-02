В Госдуме призвали запретить сатанизм и признать его экстремистским

Депутаты Государственной думы хотят запретить сатанизм, признав движение экстремистским. Этот вопрос обсуждался накануне в ходе круглого стола комитетом Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, пишет «Коммерсант».
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