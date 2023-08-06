Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

ЭЩ

Эдуард Щетинин

Но потролль ляхов если есть желание, а то Лукаш в одного прикалуется, видимо грибочки свежие подросли. Кстати кто не в курсе (в открытом доступе интернета) на третий рейх воевало 150 тыс евреев, некоторые в полицаях и расстреливали других евреев, это так, про Холокост. И ещё Советские дубаки в ГУЛАГе их не жаловали и они были в лидерах по смертности, после мадьяр то есть венгров!