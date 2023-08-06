БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

@ Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное.

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Комментарии
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Евгений Акимов
Полякам, если уж на то пошло, дали не &quot;русские&quot;, а, весь Советский народ под управлением Грузина.
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17 час.
ЭЩ
Эдуард Щетинин
Но потролль ляхов если есть желание, а то Лукаш в одного прикалуется, видимо грибочки свежие подросли. Кстати кто не в курсе (в открытом доступе интернета) на третий рейх воевало 150 тыс евреев, некоторые в полицаях и расстреливали других евреев, это так, про Холокост. И ещё Советские дубаки в ГУЛАГе их не жаловали и они были в лидерах по смертности, после мадьяр то есть венгров!
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6 час.

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