Нехороша страна Болгария: решила лишить российского газа Венгрию и Сербию

Инициатива болгарского правительства увеличить сборы за транзит российского газа по своим трубам повысит плату за «голубое топливо», поставляемое дружественным Москве странам — Венгрии и Сербии, которые остались фактически единственными европейскими государствами, напрямую заключающими контракты на закупку сырья с «Газпромом».