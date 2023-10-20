Страна и люди
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Страна и люди

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Нехороша страна Болгария: решила лишить российского газа Венгрию и Сербию

Нехороша страна Болгария: решила лишить российского газа Венгрию и Сербию

Инициатива болгарского правительства увеличить сборы за транзит российского газа по своим трубам повысит плату за «голубое топливо», поставляемое дружественным Москве странам — Венгрии и Сербии, которые остались фактически единственными европейскими государствами, напрямую заключающими контракты на закупку сырья с «Газпромом».

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