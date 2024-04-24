«Уже на место не встанет»: Бьянка запланировала новую пластическую операцию

Певица Бьянка похвасталась новой фигурой после проведенной липосакции. Как прошла реабилитация звезды? И какие возникли осложнения? Из-за чего ей предстоит еще одна пластическая операция? И удалось ли королеве R& B прийти в себя после нападения маньяка? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
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