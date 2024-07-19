Мэр рассказал, каким спортом можно заняться летом в Москве

В городе для спорта созданы все условия: тут запустили веб-портал «Московский спорт», в пятый раз проходят «Спортивные выходные», а также открыли самый масштабный сезонный проект «Мой спортивный район», к которому с начала лета присоединились более 30 тысяч участников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии