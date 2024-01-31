По президентской программе догазификации в Ивановской области к голубому топливу подключили уже 4,7 тысяч домов На федеральном штабе по газификации, который провел вице-премьер России Александр Новак, отметили эффективность программы в регионе: сейчас у нас в работе 7 тыс.
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