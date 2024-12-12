Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

Город выгоден для инвесторов Москва занимает одно из ведущих мест среди мегаполисов мира. Такое заявление сделал Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey, которая состоялась недавно.
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