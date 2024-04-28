Говорить об окончательной экспроприации активов России Западом преждевременно, но если это произойдет, такой шаг можно назвать солидным гвоздем в будущем гробу всей западной экономической системы координат.
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