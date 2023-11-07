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"В отличие от многих я не лжепатриот", - израильский лицедей Виторган ответил на нападки россиян

"В отличие от многих я не лжепатриот", - израильский лицедей Виторган ответил на нападки россиян

Politiki.net Держаться больше нету сил - тут как то русский меня спросил: "ну как жизнь", а вместо ответа неистовая истерика, это вольная трактовка популярной некогда песни, а в целом компиляция ответа израильского лицедея Максима Виторгана.

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Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
&quot;В отличие от многих я не лжепатриот&quot;, - обыкновенный предатель со всеми вытекающими последствиями!
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1 час.
Зоя
сами же надели  на них корону, вот они и решили, что Россия ушла с ними, т.е.Россия-это евреи Израиля....
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1 час.
Sergiy Che
Писать из оплота сионизма - Израиля ведущего нацистскую войну про &quot;национализьм-шовинизьм в РФ&quot; типа &quot;обличающий пафос&quot; это просто хохма!)))
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42 мин.

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