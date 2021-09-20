Расследование Навального про Лаврова

☭КОМПАСПолитикаРасследование Навального про ЛавроваНа днях в интернет ворвалось новое расследование Навального. про министра иностранных дел России Лаврова.Вернуться к статье123НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSergНавальный покрывает своих мошенников с кем он обворовывал Россиян, а сейчас пытается оправдаться за свое мошенничество путем обвинения всех но только не себя!Дмитрий СоловьевРОССИЮ обворовывают в основном "приближенные к трону" вообще-то, только им высочайше позволено "осваивать" триллионные госзаказы рс хотя сейчас вообще кому попало позволено народ грабить, те же монополисты с ценами что хотят творят.СМСветлана МитинаЛавров хорош на своем месте. А пристольнле к себе внимание привлек тем, что решил поиграть в выборы. По сути обман избирателей, т.к. работать в думе он не собирается.Дмитрий Соловьевон решил или им воспользовались - вопрос открытыйСМСветлана МитинаЭто уже не важно. Обман он и останется обманом. Я знаю достаточно много людей, которые сказали, что их отношение. изменилось в худшую сторону.Дмитрий Соловьевбыло бы удивительно если бы НЕ было обмана со стороны ЕДра, а так к обманам уже пора привыкнуть, сами терпим и тем самым позволяем жуликам наглеть и далее обманыватьДмитрий Соловьевавтор, если ты хочешь сказать что Лавров кристально чист то предметно , по пунктам опровергни то что навальнята "нарыли" твои доводы в стиле "навальный сам дурак" или "Лавров весь шипко занят" - на опровержение не тянут, скорей наоборотNНNatalia НесА вы кристально чистый человек????Дмитрий СоловьевНЕ ворую, а вы ? У ЧЕЛОВЕКА в сознании и воспитании закладываются некоторые "рамки" по отношению к тому что хорошо а что плохо, и если внутренние барьеры ( включая совесть, порядочность, чувство меры наконец ) НЕ срабатывают, то должны сработать барьеры ВНЕШНИЕ, а именно УКРАЛ ?? получи наказание. так вот, для меня, как для почти всех жителей России эти барьеры работают, а для "близких к трону" - НЕТВиктор ИвановА про дворец Лаврова, ни чего нет?JolieПока они заняты В.В.- у Лаврова дворца НЕ БУДЕТ))Симон СаркисянДо каких пор булут терпеть этих сволочей, подонков и борцов ЛГБТ, нашлись борцы за демократию, а сами где небудь работали? как паразиты всосались народу и травят кровь. У нас стране есть колбасные короли, короли шоу бизнеса, певухи у которых не голоса ни слух имея дворцы, а у президенты не должно быть ничего,. У этих борцов за справедливость больше денег чем у президента. Собрать всех сволочей в один пароход и утопить у берега свободной демократичних США......... Пока они живы, народа России ничего хорошого не ждать.Комментировать
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