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«Русский Халк» показал силовые трюки на встрече с детьми в Люберцах

«Русский Халк» показал силовые трюки на встрече с детьми в Люберцах

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян вместе с руководителем Центра военно-тактических игр «Берсерк» Павлом Шараповым встретился с воспитанникам Центра помощи семьи и детям «Люберецкий» в поселке Томилино.

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