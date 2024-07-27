«Русский Халк» показал силовые трюки на встрече с детьми в Люберцах

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян вместе с руководителем Центра военно-тактических игр «Берсерк» Павлом Шараповым встретился с воспитанникам Центра помощи семьи и детям «Люберецкий» в поселке Томилино.
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