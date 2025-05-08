Виктор Боршевич: "Оба моих деда отдали свои жизни в рядах Антигитлеровской коалиции"

Профессор, дипломат, бывший посол Молдовы в Китае Виктор Боршевич, который занимается исследованиями в области физики черных дыр и их роли в зарождении и развитии ранней Вселенной, в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне рассказал о своих предках, сражавшихся против фашизма и отдавших свои жизни в рядах Антигитлеровской коалиции.