Провал «Феррари» в Монце может сказаться на будущем Вассера (The Race)

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер в будущем может потенциально лишиться своего поста. По информации The Race, президент «Феррари» Джон Элканн и высшее руководство компании болезненно отреагировали на неудачное выступление команды на домашнем Гран-при Италии – особенно на фоне блистательной победы Андреа Кими Антонелли с прорывом из конца пелотона.