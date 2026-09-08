Провал «Феррари» в Монце может сказаться на будущем Вассера (The Race)

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер в будущем может потенциально лишиться своего поста. По информации The Race, президент «Феррари» Джон Элканн и высшее руководство компании болезненно отреагировали на неудачное выступление команды на домашнем Гран-при Италии – особенно на фоне блистательной победы Андреа Кими Антонелли с прорывом из конца пелотона.
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