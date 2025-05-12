Показаны кадры уничтожения РСЗО HIMARS ВСУ, из которых украинские боевики обстреляли гостиницу в Рыльске

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено уничтожение двух американских РСЗО HIMARS ВСУ, по меньшей мере из одной из которых украинские боевики обстреляли гостиницу в городе Рыльск Курской области.
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