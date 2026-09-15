Владислав МАКАРОВ Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на отрицание западными странами нацистской сущности и попытки «открыто отождествлять европейские «ценности» с героизацией нацизма, как это недавно продемонстрировали отдельные адепты объединения с Евросоюзом».