Прямая трансляция фигурного катания на Спартакиаде сильнейших 2024

Любителей фигурного катания вскоре ждут еще одни интересные соревнования. С 16 по 18 февраля в Магнитогорске на арене «Металлург» в рамках II Всероссийской Спартакиады сильнейших по зимним видам спорта состоится турнир фигуристов.
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